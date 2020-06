Corbo: “Lautaro Martinez? Bravo Conte, ma il mercato dà fastidio”

Antonio Corbo, giornalista ospite negli studi del programma di Rai 2 “La Domenica Sportiva”, ha parlato della prestazione di Lautaro Martinez, durante Inter-Sampdoria, e del grande lavoro psicologico svolto da Antonio Conte per tenerlo focalizzato sul presente.

RINATO – Lautaro Martinez è tornato al gol dopo tanto tempo: non segnava da Inter-Cagliari 1-1 del 26 gennaio scorso. Una prova convincente, quella del Toro contro la Sampdoria, che Antonio Corbo valuta positivamente per un motivo: «L’Inter è partita alla grande contro i blucerchiati e il gol di Romelu Lukaku è sintomo di una partenza preparata in quel modo. Lautaro Martinez? A Napoli era stato il peggiore, ma nel frattempo il suo nome è quasi sparito dalle cronache del mercato. E adesso è tornato al gol con una buona prestazione. Inutile girarci intorno: a lui il mercato dà fastidio. È stato bravo Antonio Conte a gestirlo in quei momenti».