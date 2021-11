Corbo: «L’Inter vista contro il Napoli ha il dovere di lottare per lo scudetto»

Il giornalista Corbo, in collegamento per La Domenica Sportiva, esorta l’Inter a lottare per lo scudetto dopo la grande vittoria contro il Napoli.

INTER-NAPOLI − Antonio Corbo analizza la gara di San Siro e parla di Luciano Spalletti: «Grande impressione dall’Inter e vista la partita del Meazza, i nerazzurri hanno il dovere di lottare per lo scudetto e il Napoli di sognare. Finora Spalletti dal primo giorno di Napoli non ha sbagliato nulla sia personalmente sia con la squadra. Lui non si aspettava questo risultato, perché alla vigilia disse di temere le fasce laterali: proprio lì ha perso la partita con un Napoli in bambola. Spalletti deluso per la mancata personalità di una squadra da prima in classifica».