Corbo: “Inter, problemi di due tipi. Conte? Credo ci sia qualche nemico”

Corbo vede nell’Inter due tipi di problemi, che hanno portato allo sfogo di Conte sabato notte. Il giornalista, intervenuto in collegamento durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ha provato a spiegare le motivazioni delle parole del tecnico.

DIFFICOLTÀ INEVITABILI – Antonio Corbo prova a difendere il rendimento della squadra di Antonio Conte in questa stagione: «Per me l’Inter ha fatto uno splendido campionato. Ha finito con un punto soltanto in meno rispetto alla Juventus, poi i problemi sono stati di due tipi. Il primo è Conte con la squadra, il secondo è Conte con la società. Per dare forza alle sue accuse lui si è associato alla squadra, contro la società. Credo che sia coerente con il suo personaggio, che è sempre insoddisfatto quando non vince e deve dare la colpa agli altri. Io il campionato dell’Inter lo trovo ottimo, ma quando ha visto che è arrivato secondo a un punto in meno ha capito che poteva vincere. Questi attriti interni però mi sembrano piccole cose. Sono curioso, da domani in poi, di leggere le dichiarazioni dell’Inter. Javier Zanetti comincia a parlare? Credo che qualche presunto nemico dell’Inter ci sia, Conte fa capire che ci sono delle cose non a vantaggio dell’immagine del club».