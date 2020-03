Corbo: “Inter, primo tempo da salvare. Qualità di Brozovic a doppio taglio”

Condividi questo articolo

Antonio Corbo, noto giornalista, ha parlato di Juventus-Inter, nel post partita, ospite negli studi de “La Domenica Sportiva”. La qualità di Brozovic, come unica fonte di gioco, tra i temi toccati dal suo intervento

MEZZO PIENO – L’analisi di Antonio Corbo nel post partita di Juventus-Inter. C’è tanto da lavorare per i nerazzurri di Antonio Conte, che però non devono demoralizzarsi soprattutto alla luce del buon primo tempo: «La squadra di Conte non mi è dispiaciuta nel primo tempo. Credo sia arrivata a Torino con una partita in testa: teniamo lo 0-0 e se capita l’occasione da gol, la sfruttiamo. Gli attaccanti nerazzurri si sono sacrificati tanto, perciò è mancata la fase propositiva. Marcelo Brozovic? Passa tutto dai suoi piedi e dunque può essere limitante. Bisogna trovare alternative diverse. Emergenza coronavirus? Parma-SPAL è stata un brutto segnale. Il calcio non sa dove andare in questo momento. In particolare devo dire che siamo un Paese senza memoria. Una settimana fa il ministro Vincenzo Spadafora ha detto che avrebbe dovuto decidere la Lega Serie A sui rinvii, poiché che ha il diritto di montare e smontare il calendario. Oggi invece c’è stata una critica diretta. Apprezzabile l’intervento dell’Assocalciatori. Il governo fa bene a dare uniformità di comportamento. Martedì il campionato si deve fermare per tutti. La gente si deve accorgere che il Paese sta vivendo un dramma».