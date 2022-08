Coppa Italia, Udinese al prossimo turno: fuori (di misura) la Feralpi Salò

È appena terminata la sfida tra Udinese e Feralpi Salò di Coppa Italia: i bianconeri passano al prossimo turno della competizione dopo aver conquistato una vittoria di misura per 2-1.

QUALIFICATI – Passa al prossimo turno di Coppa Italia l’Udinese, che si sbarazza della Feralpi Salò non senza faticare. I bianconeri passano infatti in vantaggio per 2-0 grazie al rigore segnato dopo 12 minuti da Gerard Deulofeu e alla rete al 64′ di Isaac Success. Ma proprio quando il risultato sembrava essere in ghiaccio, dopo 3 minuti dal raddoppio – al 67′ – ci pensa l’ex Inter Luca Siligardi a mettere tutto di nuovo in discussione con il gol del 2-1. Nonostante la rete, però, il risultato non cambia più fino al 90′, con i friulani che staccano il pass per i sedicesimi di finale della competizione.