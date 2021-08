Coppa Italia: Torino e Venezia si qualificano ai rigori, ma tanta fatica

In Coppa Italia non solo il risultato dell’accoppiamento dell’Inter, col passaggio del turno dell’Empoli (vedi articolo). Si qualificano anche il Lecce (a Parma) e, ai rigori entrambe, il Torino (dopo aver sbagliato dal dischetto nel secondo tempo supplementare, su una Cremonese in dieci dal 64′) e il Venezia (sotto a inizio supplementari).

Empoli-Vicenza 4-2 11′ Bajrami, 30′ Haas, 37′ Mancuso, 39′ Dalmonte (V), 56′ Lanzafame (V), 88′ Crociata

Parma-Lecce 1-3 7′ Brunetta (P), 9′, 76′ Coda, 40′ Tuia

Venezia-Frosinone 9-8 dopo i tiri di rigore (0-0, 1-1) 93′ M. Gori (F), 101′ rig. Di Mariano

Torino-Cremonese 4-1 dopo i tiri di rigore (0-0)

Pordenone-Spezia 1-3 39′ Erlic, 45′ +3 Nikolaou, 51′ rig. Folorunsho (P), 83′ rig. E. Colley

Genoa-Perugia 3-2 2′ Carretta (P), 10′ Lisi (P), 26′ rig. Criscito, 41′ aut. Chichizola, 87′ Kallon

Udinese-Ascoli 3-1 11′, 55′ Pereyra, 53′ N. Molina, 92′ D’Orazio (A)

Fiorentina-Cosenza 4-0 4′, 45′ +4 Vlahovic, 37′ N. Gonzalez, 51′ Venuti

Benevento-SPAL 2-1 32’ Improta, 90’ +5 aut. Moncini (S), 125’ Moncini

Cittadella-Monza 2-1 8’ Okwonkwo, 26’ Carlos Augusto (M), 40’ Tounkara

Verona-Catanzaro 3-0 23’ Gunter, 33’ aut. Fazio, 42’ Lazovic

Cagliari-Pisa 3-1 28’ R. Marin, 36’ aut. Caracciolo, 45’ +3 Deiola, 67’ Masucci (P)

In grassetto le squadre qualificate.

COPPA ITALIA – TRENTADUESIMI DI FINALE

Crotone-Brescia lunedì 16 agosto ore 17.45 – diretta TV 20

Bologna-Ternana lunedì 16 agosto ore 18 – diretta TV Italia 1

Salernitana-Reggina lunedì 16 agosto ore 20.45 – diretta TV 20

Sampdoria-Alessandria lunedì 16 agosto ore 21 – diretta TV Italia 1