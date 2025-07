Coppa Italia Serie C, definito l’avversario dell’Inter U23! Prima trasferta

L’Inter si prepara ad affrontare il nuovo campionato di Serie C con la nuova formazione dell’Under23! Uscito anche il primo avversario a metà agosto per la Coppa Italia di categoria.

AVVERSARIO – Archiviata la composizione dei gironi di Serie C, l’Inter Under 23 si prepara a scendere in campo per la prima uscita stagionale. La Lega Pro ha comunicato il tabellone della Coppa Italia di Serie C 2025-2026 per il primo e il secondo turno eliminatorio. In questa scelta resta coinvolta anche l’Inter Under 23 di Stefano Vecchi. I nerazzurri scenderanno in campo allo stadio Tullio Saleri, contro la Lumezzane. Oltre all’avversario sono stati comunicati anche le date: per il primo eliminatorio le partite saranno programmate tra sabato 16 agosto 2025 e domenica 17 agosto 2025. Le partite del secondo turno invece, sono state programmate in autunno tra martedì 28 ottobre 2025, mercoledì 29 ottobre 2025 e giovedì 30 ottobre 2025. In caso di passaggio per i nerazzurri, al secondo turno ci sarà una tra Lecco e Ospitaletto Franciacorta.