Coppa Italia senza fine? Napoli-Inter potrebbe non giocarsi mai

La Coppa Italia è uno dei tantissimi tornei bloccati a causa del Coronavirus. Ci sono ancora le semifinali di ritorno, Juventus-Milan e Napoli-Inter, ma come fa sapere Sky Sport potrebbero non giocarsi per evitare ulteriori problemi di calendario.

RINVIO DEFINITIVO? – La Coppa Italia non è entrata negli scenari prospettati dall’UEFA, nella riunione di oggi, con le federazioni associate. Per quanto riguarda la Serie A, come segnala Alessandro Alciato di Sky Sport, c’è una doppia opzione in caso di ripresa: da giugno assieme campionato e coppe europee, oppure a giugno e luglio le ultime dodici giornate (più recuperi) e solo dopo Champions League ed Europa League. Questo fa sì che la fine della stagione 2019-2020 sarà molto posticipata, quasi a Ferragosto. Ci sarebbero poi un paio di settimane di stop, prima dell’inizio di quella successiva, con le coppe europee che inizierebbero la fase a gironi addirittura a ottobre. Per l’Europa League, però, c’è un posto assegnato dalla Coppa Italia: l’UEFA ha rassicurato che sarà assegnato, ma non è detto che lo sia dal torneo. Le semifinali Juventus-Milan e Napoli-Inter potrebbero essere sacrificate, così come la finale, e il torneo non avrebbe un vincitore. Per finire la Serie A e le coppe potrebbe quindi essere la Coppa Italia a saltare.