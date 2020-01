Coppa Italia, quarti di finale: i calciatori diffidati e squalificati

Con i quarti di Coppa Italia tornano i diffidati, per restarci visto che non ci saranno altre estinzioni delle ammonizioni. Ecco la situazione disciplinare per le partite in programma sia questa settimana sia la prossima: gli squalificati, due, sono soltanto per Milan-Torino (martedì 28) e Inter-Fiorentina (mercoledì 29), mentre oggi e domani i giocatori sono tutti a disposizione.



COPPA ITALIA – DIFFIDATI E SQUALIFICATI QUARTI DI FINALE

NAPOLI-LAZIO martedì 21 gennaio ore 20.45

Diffidati Napoli: Fabian Ruiz

Squalificati Napoli: nessuno

Diffidati Lazio: Luiz Felipe

Squalificati Lazio: nessuno

JUVENTUS-ROMA mercoledì 22 gennaio ore 20.45

Diffidati Juventus: nessuno

Squalificati Juventus: nessuno

Diffidati Roma: Lorenzo Pellegrini, Cengiz Under

Squalificati Roma: nessuno

MILAN-TORINO martedì 28 gennaio ore 20.45

Diffidati Milan: Samu Castillejo, Andrea Conti

Squalificati Milan: nessuno

Diffidati Torino: Ola Aina

Squalificati Torino: Soualiho Meité (una giornata)

INTER-FIORENTINA mercoledì 29 gennaio ore 20.45

Diffidati Inter: Diego Godin, Stefano Sensi

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Fiorentina: Dalbert Henrique, Giuseppe Iachini (allenatore)

Squalificati Fiorentina: German Pezzella (una giornata)

Il regolamento della Coppa Italia prevede che si entri in diffida alla prima ammonizione, con squalifica di un turno alla seconda ammonizione (e ogni ulteriori due). L’estinzione delle diffide è prevista fra il quarto turno e gli ottavi di finale.