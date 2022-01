Coppa Italia, ottavi di finale: i calciatori squalificati. Niente diffidati

Come di consueto, con l’inizio degli ottavi di finale di Coppa Italia, si annullano i cartellini: questo vuol dire che non ci sono diffidati, ma solo squalificati (anche dalla scorsa stagione, vedi Brozovic per Inter-Empoli) per il turno che inizia oggi.

COPPA ITALIA – SQUALIFICATI OTTAVI DI FINALE

ATALANTA-VENEZIA mercoledì 12 gennaio ore 17.30

Squalificati Atalanta: Josip Ilicic (una giornata), Ruslan Malinovskyi (una giornata), Rafael Toloi (due giornate)

Squalificati Venezia: nessuno

NAPOLI-FIORENTINA giovedì 13 gennaio ore 18

Squalificati Napoli: nessuno

Squalificati Fiorentina: nessuno

MILAN-GENOA giovedì 13 gennaio ore 21

Squalificati Milan: Zlatan Ibrahimovic (una giornata), Franck Kessié (una giornata)

Squalificati Genoa: nessuno

LAZIO-UDINESE martedì 18 gennaio ore 17.30

Squalificati Lazio: nessuno

Squalificati Udinese: nessuno

JUVENTUS-SAMPDORIA martedì 18 gennaio ore 21

Squalificati Juventus: Matthijs de Ligt (una giornata)

Squalificati Sampdoria: Julian Chabot (una giornata)

SASSUOLO-CAGLIARI mercoledì 19 gennaio ore 17.30

Squalificati Sassuolo: Filip Djuricic (una giornata)

Squalificati Cagliari: nessuno

INTER-EMPOLI mercoledì 19 gennaio ore 21

Squalificati Inter: Marcelo Brozovic (una giornata)

Squalificati Empoli: Andrea La Mantia (una giornata)

ROMA-LECCE giovedì 20 gennaio ore 21

Squalificati Roma: Gianluca Mancini (una giornata)

Squalificati Lecce: nessuno

Il regolamento della Coppa Italia prevede che si venga squalificati alla seconda ammonizione, venendo diffidati al primo cartellino giallo (e ogni ulteriori due).