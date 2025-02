Coppa Italia, da oggi i quarti in attesa dell’Inter: partite e diretta TV

I quarti di finale di Coppa Italia prendono il via oggi, ma per Inter-Lazio bisogna ancora aspettare un po’. Questa settimana c’è il recupero con la Fiorentina, la partita in gara secca del Meazza sarà a fine febbraio.

COPPA ITALIA – QUARTI DI FINALE

Atalanta-Bologna martedì 4 febbraio ore 21 – diretta TV Italia 1

Milan-Roma mercoledì 5 febbraio ore 21 – diretta TV Canale 5

Inter-Lazio martedì 25 febbraio ore 21

Juventus-Empoli mercoledì 26 febbraio ore 21