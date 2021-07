Coppa Italia, non solo le sostituzioni: scelta fatta sui cartellini

In Coppa Italia si andrà ad avere un eventuale sesto cambio in caso di tempi supplementari (vedi articolo). La FIGC, in aggiunta, ha definito un’altra situazione regolamentare, riguardante i cartellini.

LA SCELTA – La Coppa Italia prenderà il via fra otto giorni, con il turno preliminare (vedi calendario). L’Inter farà il suo ingresso solo agli ottavi di finale, nella posizione 2 del tabellone, e il suo avversario non dovrà preoccuparsi di eventuali problemi disciplinari pregressi. La FIGC ha deliberato che, al termine dei sedicesimi di finale, le ammonizioni pregresse saranno azzerate. Questo fa sì che tutte le squadre partiranno da zero quando inizierà la fase conclusiva del torneo, ossia dagli ottavi in poi (dove non ci saranno altre estinzioni). Saranno comunque scontate, nelle fasi successive, le squalifiche maturate durante i tre turni preliminari. Da ricordare che in Coppa Italia si entra in diffida alla prima ammonizione e si viene squalificati alla seconda. Nell’Inter, agli ottavi, non ci sarà Marcelo Brozovic per una sanzione risalente alla scorsa stagione.