Coppa Italia, niente supplementari: subito rigori in caso di paritÃ  – GdS

Coppa Italia, niente supplementari: subito rigori in caso di parità – GdS

In Juventus-Milan e Napoli-Inter di Coppa Italia non si dovrebbero eseguire i tempi supplementari in caso di parità tra andata e ritorno, ma subito i calci di rigore

MOTIVO – Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, non sarebbero previsti i tempi supplementari in caso di parità tra andata e ritorno delle due semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter. La decisione sarebbe stata presa per evitare eccessivo stress fisico al giocatori delle 4 squadre, in campo dopo 3 mesi fermi. Così si sarebbe scelto di andare subito ai calci di rigore.