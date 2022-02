Coppa Italia, nel derby presente una vecchia regola abolita dalla Uefa

Sarà dunque doppio derby in Coppa Italia tra Milan e Inter (vedi articolo). Le due sfide in programma in semifinale infatti hanno decretato che le due milanesi si contenderanno un posto per la finale. I nerazzurri vogliono riscattare la sconfitta in campionato e per farlo potrebbero contare anche su una regola speciale.

ABOLIZIONE – Una regola speciale dicevamo perché in Coppa Italia, a differenza delle Coppe Europee dove a comandare è la Uefa, vale ancora la legge del gol in trasferta. Ovvero: in caso di parità conta il totale delle reti con le reti segnate in trasferta che hanno un peso maggiore. Una regola questa che in Champions League o in Europa e Conference League non esiste più da quest’anno con l’Inter che contro il Liverpool dunque che vedrà il fattore campo non così incidente. Una regola che in passato ha regalato tante gioie ma anche tanti dolori. Si pensi solo a quella semifinale andata e ritorno proprio tra Inter e Milan con i rossoneri che volarono in finale con l’1-1 in trasferta dopo lo 0-0 dell’andata. Insomma, una regola che dà e toglie. Sicuramente ha del vintage visto che nelle competizioni europee è stata abolita.