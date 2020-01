Coppa Italia, Napoli-Lazio avvia i quarti di finale. Partite e diretta TV

La Coppa Italia si divide in due settimane. Oggi e domani i primi due quarti di finale, con Napoli-Lazio ad aprire il programma, la prossima settimana le altre due partite (si gioca ancora in gara secca). Ecco il calendario completo e l’indicazione su come seguire le sfide in diretta TV, qui il tabellone integrale del torneo.

COPPA ITALIA – QUARTI DI FINALE

Napoli-Lazio – martedì 21 gennaio ore 20.45 – diretta TV Rai 1

Juventus-Roma – mercoledì 22 gennaio ore 20.45 – diretta TV Rai 1

Milan-Torino – martedì 28 gennaio ore 20.45 – diretta TV Rai 1

Inter-Fiorentina – mercoledì 29 gennaio ore 20.45 – diretta TV Rai 1