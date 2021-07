Coppa Italia, Mediaset si aggiudica i diritti televisivi per i prossimi 3 anni

I diritti della Coppa Italia vanno a Mediaset. Secondo quanto riportato da “Calcio e Finanza”, infatti, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi avrebbe offerto 48,2 milioni all’anno per il triennio. Di seguito tutti i dettagli

COPPA ITALIA – I diritti televisivi della Coppa Italia vanno a Mediaset. Secondo “Calcio e Finanza”, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi avrebbe offerto 48,2 milioni di euro per per le prossime tre stagioni. La Rai si è aggiudicata invece i diritti radiofonici per 400mila euro.

Fonte: calcioefinanza.it