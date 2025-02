Coppa Italia, le date delle semifinali dipendono dall’Inter! Il motivo – SM

Il programma delle semifinali di Coppa Italia non è ancora stato definito precisamente. Ci sono più date in ballo, ma tutto dipende dall’Inter. Il motivo spiegato da Sport Mediaset.

PROGRAMMA – Inter-Milan da una parte, Bologna-Empoli dall’altra. Il tabellone si compone così in Coppa Italia, dove le quattro squadre hanno ottenuto in queste settimane l’accesso alle semifinali. Inter e Bologna giocheranno le gare di ritorno in casa per il numero di ingresso più basso, di più ancora non si sa però sul programma delle partite.

Coppa Italia, una complicazione causata dall’Inter in Champions League

CALENDARIO – Le partite si giocheranno tra il 2 e il 23 aprile e verranno spalmate su più giorni molto probabilmente. Ciò implica che le due sfide si disputeranno martedì 1 e mercoledì 2 aprile, poi martedì 22 e mercoledì 23 aprile. Quale è il problema a questo punto? Tutto dipende dal percorso dell’Inter in Champions League. Qualora l’Inter passasse gli ottavi di finale con il Feyenoord avrà i quarti tra l’8 e il 9, poi tra il 15 e il 16. Non potrà giocare perciò l’andata della semifinale di Coppa Italia giovedì 4, in quanto dovrà anticipare anche l’impegno di campionato con il Parma in programma nello stesso weekend. Diventano quindi decisivi i risultati dei nerazzurri in Europa, da cui dipendono anche le date delle partite nel prossimo futuro.