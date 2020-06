Coppa Italia, la Rai spoilera l’orario di Napoli-Inter: manca l’ufficialità

Cresce l’attesa per la ripresa della stagione calcistica in Italia dopo l’emergenza Coronavirus. In particolare, i tifosi nerazzurri aspettano con ansia la semifinale di Coppa Italia Napoli-Inter. La Rai, nello spot della competizione, anticipa la Lega Serie A sull’orario della partita

13 GIUGNO: ECCO L’ORA – Il lungo stop del calcio è stato difficile da accettare per milioni di appassionati. La ripresa della stagione con le semifinali di Coppa Italia è ormai sempre più vicina. L’anticipo della data delle semifinali al 12 e 13 giugno è cosa fatta, ma manca ancora la comunicazione ufficiale sull’ora del calcio d’inizio dalla Lega Serie A. In tal senso, la Rai dà un indizio importante. Nello spot, infatti, si legge chiaramente 20:30 per l’ora del collegamento di Napoli-Inter, quindi il fischio d’inizio dovrebbe essere intorno alle 20:45. In attesa della conferma ufficiale e verso un calcio sempre più ansioso di riprendere.