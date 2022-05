Coppa Italia, in sala autorità monitor con replay multi-angle. Le novità

Si avvicina la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus di mercoledì sera alle 21. I nerazzurri vogliono alzare al cielo il secondo trofeo dell’anno dopo la Supercoppa italiana. Intanto, per gli ospiti presenti in sala autorità, ci sarà un’esperienza nuova e interattiva.

NOVITA’ – Mercoledì all’Olimpico di Roma si giocherà la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Sarà il remake della Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri e la Lega Serie A, per questo appuntamento, prepara delle novità assolute. Tramite un comunicato ufficiale infatti, la Lega ha reso noto come nella sala autorità dello stadio, ci sarà: «una nuova ed emozionante esperienza che permetterà di vivere, attraverso un’avanzata tecnologia, una preview di visione multi-angle della partita in corso tra Juventus e Inter. Attraverso l’impiego delle molteplici telecamere presenti allo stadio (vedi articolo) gli ospiti potranno, sia nell’intervallo tra primo e secondo tempo che al termine del match, vivere un’esperienza emozionale attraverso un replay integrale in streaming personalizzato ed interattivo che permette di rivedere la gara e le azioni da più punti di vista differenti. Le modalità di fruizione (con dispositivi dedicati) potranno essere le seguenti:

– TOUCHSCREEN che mostrerà le funzionalità disponibili su grande schermo

– MOBILE DEVICES che saranno a disposizione per una visione su schermo “mobile” della partita, potendo – in maniera personalizzata per ciascun utente – fruire sia del program TV, cui si assiste normalmente, che dei molteplici punti di vista disponibili, in qualunque momento del gioco».