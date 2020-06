Coppa Italia in chiaro, la Rai punta al record di ascolti – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea come il ritorno del calcio possa portare alla Rai numeri record. C’è attesa per la Coppa Italia.

RIPARTENZA IN CHIARO – Un dolce ritorno all’antico, ma pure un richiamo ai desiderata del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Stasera torna il calcio con le semifinali di ritorno di coppa Italia. Juve-Milan, domani Napoli-Inter. Mercoledì la finale. E torna in chiaro, su Rai 1, la rete per eccellenza. La grande abbuffata che in Rai servirà per incrementare gli ascolti che si prevedono altissimi.

VERSO IL RECORD – La Juventus è la squadra che garantisce ascolti alti a prescindere e share che sale sopra il 35%. A ruota l’Inter ma di poco sul Milan, quindi il Napoli. E la Roma In semifinale le 4 squadre più seguite. Anche se il top dei top, secondo la fonte Auditel, in coppa Italia è una sfida Inter-Roma del 5 ottobre del 2010 che arrivo quasi al 40% di share (39,90%) con 11 milioni 694 mila spettatori incollati davanti alla tv. Segue un Juve-Napoli del 20 maggio del 2012 con meno spettatori, ma sempre sopra gli 11 milioni e share superiore: 42,45%. La partita che sancirà il ritorno del pallone dopo la pandemia fu già giocata e trasmessa da Rai 1 in coppa Italia il 9 maggio del 2018. Era la finale. Fece 10 milioni e 583 mila con share del 39,22%. Domani registreremo ascolti ad alti livelli perché la fame di calcio è tanta, troppa.