Coppa Italia, il Parma espugna l’Arechi e vince contro la Salernitana (lato Inter)

Il Parma vince in trasferta 0-2 contro la Salernitana in Coppa Italia e adesso affronterà il Bari. Chi vincerà sfiderà l’Inter.

ALTRA SORPRESA – Colpo del Parma che vince in trasferta 0-2 contro la Salernitana, altra sorpresa di una squadra di Serie B che vince contro una che milita in Serie A, dopo la vittoria a sorpresa del Bari oggi contro il Verona (vedi QUI). Decisive le reti di Camara al 58′ e di Mihaila al 73′ che di fatto spegne le speranze della formazione allenata da Davide Nicola. Settantasei minuti in campo Lorenzo Pirola, difensore in prestito dall’Inter. Il prossimo avversario dell’Inter, dunque, sarà una tra Bari o Parma che si sfideranno al prossimo turno di Coppa Italia.