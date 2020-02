Coppa Italia, Giudice Sportivo: Napoli-Inter con cinque nuovi diffidati

Dopo le semifinali d’andata di Coppa Italia il Giudice Sportivo si è espresso questo pomeriggio con le sanzioni. Per Napoli-Inter, ritorno in programma giovedì 5 marzo al San Paolo, nessuno squalificato ma cinque nuovi diffidati che si sommano ai tre precedenti.

I PROVVEDIMENTI – Per Napoli-Inter occhio al cartellino. Per la semifinale d’andata giocata mercoledì erano già diffidati Diego Godin e Stefano Sensi nell’Inter, con il solo Fabian Ruiz nel Napoli. Nessuno di questi è stato ammonito, ma a loro tre si aggiungono in diffida (che scatta al primo giallo nel torneo) Milan Skriniar e Antonio Conte nei nerazzurri, Kostas Manolas, David Ospina e Mario Rui nei partenopei. Gli unici squalificati dal Giudice Sportivo per il ritorno sono del Milan: Samu Castillejo, Theo Hernandez (unico espulso) e Zlatan Ibrahimovic salteranno il ritorno con la Juventus, previsto per il 4 marzo ossia ventiquattro ore prima della sfida del San Paolo. Questi i provvedimenti integrali sulle semifinali di andata di Coppa Italia.

SQUALIFICATI ANDATA SEMIFINALI COPPA ITALIA

Una giornata: Samu Castillejo, Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic (Milan)

DIFFIDATI ANDATA SEMIFINALI COPPA ITALIA

Prima ammonizione: Milan Skriniar (Inter), Antonio Conte (allenatore Inter), Aaron Ramsey (Juventus), Davide Calabria, Franck Kessié (Milan), Stefano Pioli (allenatore Milan), Kostas Manolas, David Ospina, Mario Rui (Napoli)