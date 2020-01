Coppa Italia, Giudice Sportivo: Inter-Napoli con uno squalificato

Coppa Italia che si è conclusa ieri e oggi il Giudice Sportivo ha fornito i provvedimenti. Per Inter-Napoli, semifinale di andata, ci sarà uno squalificato.

I PROVVEDIMENTI – Per Inter-Napoli di Coppa Italia (si attende l’ufficialità della Lega Serie A su data e campo) gli azzurri non avranno Elseid Hysaj. Il difensore albanese è stato espulso nel quarto di finale contro la Lazio: inevitabile la squalifica. Non ci sono nuovi diffidati per entrambe le squadre, nell’Inter a rischio squalifica in caso di ammonizione Diego Godin, Stefano Sensi e pure Antonio Conte, nel Napoli il solo Fabian Ruiz. Da ricordare che nel torneo si è diffidati alla prima ammonizione e squalificati alla seconda (e così via), non ci saranno ulteriori estinzioni dopo quella prima degli ottavi di finale. Questi i provvedimenti integrali sui quarti di finale.

SQUALIFICATI QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA

Due giornate: Lucas Leiva (Lazio) *

Una giornata: Dalbert Henrique (Fiorentina) *, Giuseppe Iachini (Fiorentina, allenatore) *, Andrea Conti (Milan), Elseid Hysaj (Napoli)

* squalifiche non da scontare in questa stagione perché appartenenti a squadre eliminate

DIFFIDATI QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA

Prima ammonizione: Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi (Juventus), Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Rade Krunic, Ante Rebic (Milan)