Coppa Italia, Giudice Sportivo: Inter 4 diffidati, Lautaro Martinez pure multa

Non ci saranno squalificati per Juventus-Inter, l’andata delle semifinali di Coppa Italia (vedi articolo), ma diversi diffidati. Questo l’esito del Giudice Sportivo, con Lautaro Martinez che prende anche una multa di 1.500 euro perché capitano (ammonito per proteste). Nei nerazzurri era già in diffida Dimarco.

COPPA ITALIA – GIUDICE SPORTIVO



SQUALIFICATI QUARTI DI FINALE

Una giornata: Mattia Zaccagni (Lazio) *

* sanzione da scontare nella prossima gara utile del torneo, non in questa stagione

DIFFIDATI QUARTI DI FINALE



Prima ammonizione: Emanuel Aiwu, Cyriel Dessers, Alex Ferrari, Mouhamadou Sarr (Cremonese), Davide Ballardini (Cremonese, allenatore), Joaquin Correa, Robin Gosens, Lautaro Martinez, André Onana (Inter), Juan Guillermo Cuadrado, Danilo da Silva, Mattia Perin (Juventus)