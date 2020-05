Coppa Italia, caos ripresa: tutto in cinque giorni. L’Inter non ci sta – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, altro caos riguardo la ripresa: semifinali e finale di Coppa Italia tutto in cinque giorni. Inter, Juventus e Milan non ci stanno.

CAOS RIPRESA – Altra polemica per quanto riguarda la ripresa, in particolare le date che riguardano le semifinali e la finale di Coppa Italia: tutto in soli cinque giorni. Inter, Juventus e Milan si ribellano. La prima semifinale si giocherà il 13 giugno alle 20:45. Così è stato deciso ieri nel grande vertice tra Governo e alcuni componenti del movimento calcistico. L’Inter, secondo quanto riportato dalla rosea, è tra le società più agguerrite riguardo le date stabilite per la ripresa, minacciando addirittura di far scendere in campo la squadra primavera. Il motivo è semplice: alla semifinale di ritorno del 14 giugno, dove la squadra di Antonio Conte se la vedrà proprio con il Napoli (si parte dallo 0-1 di San Siro) potrebbe seguire la finale del 17 a Roma, e con la ripresa del campionato appena tre giorni più tardi. Non solo: se il campionato dovesse riprendere con i recuperi della venticinquesima giornata, l’Inter sarà l’unica squadra chiamata a fare sin da subito un tour de force fuori dal normale.

Fonte: Gazzetta dello Sport.