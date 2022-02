Coppa Italia, il calendario delle semifinali: per l’Inter il Derby contro il Milan

La Coppa Italia ha visto ieri sera il Milan battere la Lazio e diventare l’avversario dell’Inter in semifinale (vedi articolo). I nerazzurri potranno dunque ‘vendicare’ la sconfitta rimediata in campionato il 5 febbraio. Si giocherà l’andata il 2 marzo con ritorno il 20 aprile. Ma le date sono provvisorie perché potrebbero esserci modifiche in base al calendario (si giocherà in prima serata, complici le TV, potrebbe essere anche il martedì o il giovedì della stessa settimana). Qui il tabellone del torneo

COPPA ITALIA – SEMIFINALI

Andata: Milan-Inter; ritorno: Inter-Milan

Andata: Fiorentina-Juventus; ritorno: Juventus-Fiorentina

COPPA ITALIA – QUARTI DI FINALE

Inter-Roma: 2-0 2′ Edin Dzeko, 68′ Alexis Sanchez

Milan-Lazio: 4-0 24′ Rafael Leao, 41′ Olivier Giroud, 46′ Olivier Giroud, 79′ Franck Kessié

Atalanta-Fiorentina 2-3: 9′ Krzysztof Piatek (F), 30′ Davide Zappacosta (A), 56′ Jeremie Boga (A), 71′ Krzysztof Piatek (F), 93′ Milenkovic (F)

Juventus-Sassuolo 2-1: 3′ Paulo Dybala, 24′ Hamed Traoré, 88′ autogol Ruan Tressoldi

In grassetto le squadre qualificate.