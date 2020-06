Coppa Italia ancora in sospeso, si aspetta che...

Coppa Italia ancora in sospeso, si aspetta che il governo decida – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea come la Coppa Italia non abbia ancora date certe. Spadafora deve decidere con Conte.

PRIMO IMPEGNO – Fatto il calendario di Serie A, adesso manca solo la Coppa Italia. In teoria l’ultimo tassello è il primo che avrebe dovuto essere sistemato visto che le semifinali di ritorno saranno i primi impegni stagionali. Ieri però né Juventus-Milan né Napoli-Inter avevano data certa.

SI ATTENDE IL GOVERNO – Motivo? La decisione non è della Lega, ma del governo. Che deve autorizzare le attività agonistiche, vietate da dpcm fino al 14 giugno. Giovedì scorso Spadafora ha annunciato che la Coppa Italia avrebbe potuto mettersi in moto il 13. Ufficializzando di fatto un provvedimento legislativo che ne avrebbe reso possibile lo svolgimento. Il giorno dopo però è arrivata la richiesta di anticipare tutto al 12. Il ministro ora deve dare una risposta dopo aver parlato con Speranza e con Conte. Il verdetto era atteso per ieri e invece è stato rinviato con ogni probabilità a domani. Probabile serva un decreto ministeriale visto che il prossimo dpcm sarà pubblicato a ridosso del 12.