Coppa Italia, alla Lazio basta Felipe Anderson per superare il Bologna

La Lazio vince 1-0 contro il Bologna in Coppa Italia grazie alla rete di Felipe Anderson. La squadra biancoceleste supera gli ottavi di finale e passa al turno successivo.

DI MISURA – La Lazio, impegnata agli ottavi di finale di Coppa Italia, vince in casa contro il Bologna grazie alla rete nel primo tempo di Felipe Anderson. Pasticcio difensivo del Bologna con Pedro che dalla destra ruba palla e al centro trova subito il brasiliano che deve semplicemente spingere in porta. I biancocelesti giocheranno i quarti di finali contro la vincente tra Juventus e Monza, in campo questa sera alle 20:45.