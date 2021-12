Coppa d’Africa a rischio annullamento: avversarie Inter sorridono?

La Coppa d’Africa potrebbe essere annullata: ci sarebbero riflessioni in crisi da parte della Confederazione Calcistica Africana (CAF).

COPPA D’AFRICA – Secondo informazioni raccolte da RMC Sport, la Confederazione Calcistica Africana (CAF) potrebbe annunciare l’annullamento di questa edizione della Coppa d’Africa, in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. L’eventuale annullamento sarebbe dovuto, oltre alle difficoltà organizzative legate al Covid-19 e alla sua nuova variante Omicron, anche al malcontento di alcuni club, principalmente inglesi, che non vorrebbero far partire i propri giocatori africani nelle prossime settimane. Tra queste il Liverpool, prossima avversaria dell’Inter negli ottavi di finale di Champions League, che potrebbe veder tornare Salah, Mané e Keita non molti giorni prima della partita valida per l’andata, prevista il 16 febbraio.

CAMPIONATO – Per quanto riguarda la Serie A invece, potrebbero veder partire alcuni giocatori due squadre in lotta per lo scudetto, vale a dire il Milan (Kessie e Bennacer) e il Napoli (Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas), ed anche il Torino (Singo, Aina e Djidji) e il Sassuolo (Boga, Traoré e Obiang).

Fonte: RMCSport.bfmtv.com