Coppa d’Africa: oggi o domani la decisione. E l’Inter osserva

La Coppa d’Africa e il suo svolgimento come noto da giorni sono a rischio. Le società, la Fifa e molti altri organi si stanno opponendo allo svolgimento di questa manifestazione dal 9 gennaio al 6 febbraio in quanto molti giocatori abbandonerebbero i vari club (vedi articolo).

DECISIONE – Tra oggi e domani, ci sarà la decisione ufficiale se la Coppa d’Africa si svolgerà regolarmente oppure verrà rinviata o addirittura annullata. La Fifa e il suo presidente, Gianni Infantino – spiega il Corriere dello Sport – vedrebbero di buon occhio un rinvio. La Caf, la federcalcio africana, fa il doppio gioco e il Camerun, Paese ospitante, vuole ovviamente organizzare l’evento dopo i due rinvii che ha dovuto sopportare negli anni: il primo per il ritardo nell’adeguamento delle strutture, il secondo per Covid. Perché l’Inter è interessata alla Coppa d’Africa? Perché è vero che i nerazzurri non hanno giocatori africani da prestare in questo periodo. Ma le rivali e gli avversari sì.

SERIE A E CHAMPIONS

Partiamo dalla Serie A. Il Napoli è la squadra che probabilmente verrebbe danneggiata di più dalla Coppa d’Africa. Koulibaly, Anguissa, Ounas e forse anche Osimhen (se dovesse avere il via libera dopo l’infortunio con l’Inter al volto). Qualcuno – spiega ancora il CdS – potrebbero addirittura saltare, nel peggiore delle ipotesi, 7 partite, dalla Juve (6 gennaio) all’Inter (13 febbraio). Con la variante Omicron che incombe e le normative Covid, senza decisioni ufficiali, i calciatori dal 27 dicembre dovrebbero raggiungere i ritiri delle varie nazionali e dunque salutare Napoli domani. Ma non solo Napoli. La Coppa d’Africa riguarda anche gli avversari europei dell’Inter, ovvero il Liverpool. Salah, Manè, Keità sono tre giocatori a rischio. L’Inter sfiderà i Reds il 16 febbraio nell’andata degli ottavi di finale e, se uno dei tre arrivasse fino alla finale del torneo internazionale il 9 febbraio, sarebbe out per la quarantena da dover svolgere.

