Coppa d’Africa, arriva la conferma: si gioca! Cosa cambia per l’Inter?

Si attendeva la decisione ufficiale da parte della Caf, la federcalcio africana, che è arrivata. L’imminente Coppa d’Africa si giocherà regolarmente in Camerun. La conferma è arrivata direttamente dal numero uno della Caf Patrice Motsepe.

SVOLGIMENTO – Come detto si attendeva l’ufficialità che è arrivata direttamente dal presidente della Caf, Patrice Motsepe. «Il 9 gennaio – spiega il Presidente – ci sarà regolarmente la partita inaugurale, sarò presente in quell’occasione così come il 6 febbraio quando ci sarà la consegna del trofeo. Dobbiamo lavorare tutti insieme, abbiamo il dovere di far crescere il calcio africano. Siamo contenti che i nostri calciatori giochino in Europa, ma non possiamo sempre permettere che l’Africa sia ultima». Cosa cambia per l’Inter? Direttamente, niente. Cambia la situazione, come vi abbiamo spiegato qui (vedi articolo), degli avversari. Il Napoli ha molti calciatori africani che lasceranno la squadra ma anche il Liverpool, prossimo impegno dell’Inter in Champions League, ha dei calciatori africani che, in caso di finale, salterebbero il match.