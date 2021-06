Copa América al via dopo gli Europei: l’Inter carica i suoi sudamericani

L’Inter carica i suoi calciatori sudamericani in vista della Copa América: Lautaro Martinez, Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Matias Vecino

ENTUSIASMO – Euro 2020 sta già macinando partite da qualche giorno. Stasera, invece, comincerà la Copa América con Brasile-Venezuela (23.00). L’Inter, come aveva fatto per i suoi calciatori impegnati agli Europei, ha voluto caricare i suoi sudamericani con un post su Twitter. Lautaro Martinez, con l’Argentina, Alexis Sanchez e Arturo Vidal, col Cile, e Matias Vecino, con l’Uruguay, sono pronti a darsi battaglia per il trofeo.