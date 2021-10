Convocati Inter: 15 giocatori nerazzurri saranno in giro per il mondo

L’Inter perderà ben 15 giocatori a causa della sosta per le Nazionali. L’ultimo in ordine di tempo Federico Dimarco, chiamato dal CT Roberto Mancini per sostituire Pessina (vedi articolo)

SOSTA− Il comunicato da parte dell’Inter sui propri Nazionali: “Seconda sosta in questa stagione per la Serie A: il campionato italiano si ferma per lasciare spazio agli impegni dei calciatori con le rispettive nazionali. Spicca l’appuntamento in Nations League per l’Italia: gli azzurri sono attesi dalla semifinale a San Siro contro la Spagna. Sono in totale 15 i nerazzurri che scenderanno in campo: non solo Nations League, ma anche qualificazioni Mondiali in Europa e in Sudamerica.

Prima convocazione in nazionale per Federico Dimarco, che si aggiunge a Barella e Bastoni e farà parte, per la prima volta, del gruppo della Nazionale maggiore.

Nelle varie partite delle nazionali si affronteranno Slovacchia e Croazia, che vedrà da una parte Skriniar e dall’altra Perisic e Brozovic. Sfida in Sudamerica invece tra l’Argentina di Correa e Lautaro e l’Uruguay di Vecino.

L’Inter tornerà in campo sabato 16 ottobre alle 18:00 all’Olimpico contro la Lazio, per poi affrontare il 19 ottobre a San Siro la sfida di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol“.

CONVOCATI − “Di seguito l’elenco dei convocati nerazzurri con il calendario dei rispettivi appuntamenti.

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco (ITALIA)

Italia-Spagna, 6 ottobre alle 20:45 – Semifinale UEFA Nations League | Stadio Meazza, Milano

– in caso di vittoria: finale 1°/2° posto domenica 10 ottobre a San Siro, ore 20:45

– in caso di sconfitta: finale 3°/4° posto domenica 10 ottobre a Torino, ore 15:00

Marcelo Brozovic, Ivan Perisic (CROAZIA)

Cipro-Croazia, 8 ottobre alle 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Larnaca

Croazia-Slovacchia, 11 ottobre alle 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Osijek

Milan Skriniar (SLOVACCHIA)

Russia-Slovacchia, 8 ottobre alle 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Kazan

Croazia-Slovacchia, 11 ottobre alle 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Osijek

Hakan Calhanoglu (TURCHIA)

Turchia-Norvegia, 8 ottobre alle 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Istanbul

Lettonia-Turchia, 11 ottobre alle 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Riga

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (OLANDA)

Lettonia-Olanda, 8 ottobre alle 20:45 (ora locale) – Qualificazioni Mondiali | Riga

Olanda-Gibilterra, 11 ottobre alle 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Rotterdam

Edin Dzeko (BOSNIA)

Kazakistan-Bosnia, 9 ottobre alle 15:00 – Qualificazioni Mondiali | Nur Sultan

Ucraina-Bosnia, 12 ottobre alle 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Lviv

Alexis Sanchez, Arturo Vidal (CILE)

Perù-Cile, 8 ottobre alle 03:00 (ora italiana) – Qualificazioni Mondiali | Lima

Cile-Paraguay, 11 ottobre alle 02:00 (ora italiana) – Qualificazioni Mondiali | Santiago del Cile

Cile-Venezuela, 15 ottobre alle 02:00 (ora italiana) – Qualificazioni Mondiali | Santiago del Cile

Lautaro Martinez, Joaquín Correa (ARGENTINA)

Paraguay-Argentina, 8 ottobre alle 01:00 (ora italiana) – Qualificazioni Mondiali | Asuncion

Argentina-Uruguay, 11 ottobre alle 01:30 (ora italiana) – Qualificazioni Mondiali | Buenos Aires

Argentina-Perù, 15 ottobre alle 01:30 (ora italiana) – Qualificazioni Mondiali | Buenos Aires

Matias Vecino (URUGUAY)

Uruguay-Colombia, 8 ottobre alle 01:00 (ora italiana) – Qualificazioni Mondiali | Montevideo

Argentina-Uruguay, 11 ottobre alle 01:30 (ora italiana) – Qualificazioni Mondiali | Buenos Aires

Brasile-Uruguay, 15 ottobre alle 02:30 (ora italiana) – Qualificazioni Mondiali | Manuas”.

Fonte: Inter.it