Arsenal sconfitto, Arteta: «Contro l’Inter mi aspetto questo»

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato al termine della sfida persa dai suoi Gunners contro il Newcastle 0-1: ora si aspetta una reazione contro l’Inter nella sfida di mercoledì 5 novembre.

LA SFIDA – L’Arsenal di Mikel Arteta, atteso dal match valido per la quarta giornata di Champions League contro l’Inter, sta vivendo un periodo complicato nel campionato inglese. I Gunners, dopo la sconfitta con il Bournemouth e il pareggio con recriminazioni contro il Liverpool, hanno subito un’altra battuta d’arresto nel match di oggi 2 novembre. Il riferimento è alla sconfitta con il punteggio di 0-1 con il Newcastle, causata dalla rete di Alexander Isak. Il tecnico spagnolo, consapevole del momento difficile della squadra da lui allenata, ha invitato i suoi uomini a ripartire nell’immediato per evitare di farsi trascinare dallo stato d’animo negativo del momento.

Arteta e il messaggio in vista di Inter-Arsenal

LE DICHIARAZIONI – La prossima sfida dell’Arsenal è contro l’Inter, a sua volta attesa prima dal confronto in Serie A contro il Venezia di domani 3 novembre. A proposito della partita con i nerazzurri, valida per il quarto turno di Champions League, il tecnico spagnolo si è così riferito alla frustrazione per la sconfitta e a ciò che bisognerà fare contro i meneghini: «Non troveremo le risposte giuste o le parole per descrivere, ma come ci sentiamo, dobbiamo certamente metterlo in campo mercoledì sera contro l’Inter».