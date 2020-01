Contro il Cagliari in Serie A Inter con maglie celebrative, il motivo – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” riporta che il 26 per Inter-Cagliari i nerazzurri indosseranno una speciale maglia celebrativa.

CAPODANNO CINESE – Domenica 26 l’Inter giocherà contro il Cagliari con le scritte sulle maglie in cinese. Non si tratterà di un’iniziativa commerciale, ma di un modo per festeggiare il capodanno cinese in programma il giorno prima ovvero sabato 25. Un’iniziativa analoga era stata presa nel febbraio 2019 per la sfida casalinga con il Bologna. Stavolta suggellerà l’inizio dell’anno del topo. Inter-Cagliari inoltre si disputerà in prime time televisivo a Pechino e dintorni visto che il calcio d’inizio sarà alle 12,30 italiane.