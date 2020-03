Contratti, stipendi, mercato: le indicazioni della Fifa alle Federazioni – Sky

Luca Marchetti, dagli studi di “Sky Sport 24”, ha fatto il punto sulle indicazioni che la Fifa ha intenzione di dare alle Federazioni per affrontare il tema Coronavirus. Ecco le parole del giornalista

TASK-FORCE – «La task-force della Fifa si sta occupando del Coronavirus, definito come la più grande problematica dai tempi della seconda guerra mondiale. La Fifa non indicherà nessun tipo di data, tutte le attività saranno decise dalle singole Federazioni in base alle situazioni di ogni Paese. Tanti temi sul tavolo: contratti, gestione degli accordi (pagamento degli stipendi) e le sessioni di calciomercato».

INDICAZIONI – «La Fifa darà la possibilità alle Federazioni di posticipare la data di scadenza dei contratti, a discrezione di ogni Federazione. Altra indicazione: come gestire i pagamenti dei giocatori? La Fifa consiglierà con grande forza di trovare un accordo collettivo per la sospensione e/o taglio degli stipendi in una percentuale ragionevole nel periodo in cui non si gioca. Capitolo mercato: l’idea è di allungarlo di un mese, ogni Federazione può decidere quando usare queste settimane. No quindi a una finestra, ma un allungamento o l’inserimento di un’altra finestra di mercato. La Fifa punta l’attenzione sul fatto che un giocatore può trasferirsi 3 volte e vestire 2 maglie: questa regola sarebbe tolta».

Fonte: Luca Marchetti – Sky Sport.