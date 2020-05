Contratti in scadenza un problema, la Fifa ha due raccomandazioni – TS

“Tuttosport” fa il punto sul problema dei contratti in scadenza. La Fifa ha dato delle direttive, ma non ha potere coercitivo.

PROBLEMA SCADENZE – Fino a quando la navigazione proseguiva nel mare aperto e agitato dell’incertezza lo scoglio dei contratti in scadenza il 30 giugno affiorava giusto in lontananza. Ora che la nave si avvicina al porto è enorme e insidioso. Il problema è decisamente diffuso perché riguarda tutte le società che hanno giocatori in prestito o in scadenza di contratto.

FIFA CHIARA, MA SENZA POTERE – La Fifa da tempo ha raccomandato di prolungare i contratti fino al termine della stagione, ma non ha nessun potere coercitivo come non lo hanno federazioni nazionali e leghe. Per la sola Serie A parliamo di un centinaio di casi e tutti andranno risolti a livello individuale. Infatti si possono normare le date, ma non c’è la possibilità di intervenire sui contratti.

LINEA DECISA – Su un aspetto però la Fifa non vuole transigere. Se un giocatore decidesse di non prolungare il suo contratto per trasferirsi in un altro con cui ha già firmato non potrebbe comunque giocare. Anche in questo caso però sarà necessario trovare una linea comune e se ne discuterà nella riunione di domani con leghe, Fifa e i rappresentanti dei club e dei calciatori.