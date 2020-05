Continuano le fatiche dell’Inter: nuovi test da metà settimana – GdS

L’Inter continua a lavora sul campo. Calciatori divisi in gruppi, ma da ieri c’è finalmente una data per la ripresa degli allenamenti collettivi. Tra qualche giorno previsto il secondo giro di test per tutti

FATICA E SUDORE – Ieri quarto giorno di allenamenti individuali, per l’Inter, ad Appiano Gentile. Il primo sotto un potente acquazzone, che in realtà ha ridotto un po’ i programmi, l’ultimo senza sicurezze su quando si potrà tornare ad allenarsi tutti insieme (QUI i dettagli). Da oggi c’è una data, quella di lunedì 18 maggio, quando ricominceranno le sedute classiche, le esercitazioni tattiche, magari le tanto agognate partitelle. Ieri Eriksen ha postato su Instagram tutta la sua nostalgia in tal senso (QUI i dettagli). Il pallone in realtà non è mai mancato al Centro Suning, ma viene usato a completamento di un lavoro principalmente atletico e che raccontano essere molto intenso.

NUOVI TEST – Ieri giocatori divisi in due soli turni (contro i tre dei primi giorni), ma distanze garantite come da protocollo. Antonio Conte sempre presente, in attesa che il prossimo “giro” di tamponi, previsto entro questa settimana, gli permetta di tornare al fianco dei suoi. La squadra sosterrà la seconda sessione di esami, mentre allo stesso tempo dovrebbe essere possibile completare i test per la parte dello staff mancante (causa irreperibilità dei tamponi in Lombardia). Così l’Inter potrà lavorare a pieno regime.

PIANO PIANO – L’obiettivo di questa prima fase è “ricondizionare” i giocatori, che stanno riprendendo confidenza con il campo dopo due mesi. Romelu Lukaku e compagni hanno potuto riassaggiare da subito il pallone (sanificato a ogni “cambio turno”), ma usato sempre di corsa in un programma volto a riportare muscoli e resistenza a livelli accettabili. E nei prossimi giorni saranno eseguiti test per valutare quanto i divani hanno pesato.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Valerio Clari