Conte ritorna? L’Inter pensa a un altro allenatore in Premier League – SM

Antonio Conte presto chiuderà il suo capitolo al Tottenham, e di lui si parla di possibile ritorno in Serie A e in particolare all’Inter. Secondo quanto riportato da Sportmediaset però il club nerazzurro pensa anche a un altro allenatore in Premier League.

CAMBIO IN PANCHINA – Antonio Conte torna all’Inter? Una possibilità che però non trova particolari riscontri. Intanto il club nerazzurro riflette anche su un altro possibile scenario. A ribadirlo anche l’esperto di mercato Daniele Miceli dagli studi dell’emittente televisivo: «Ci sarà una risoluzione di contratto tra Conte e Tottenham. Conte viene associato a Inter, Milan e Roma ma non hanno la certezza di poter giocare la prossima Champions League e anche per questo motivo c’è anche la possibilità che Conte possa affrontare l’anno sabbatico. All’Inter piace tanto Roberto De Zerbi, blindato però dalla dirigenza del Brighton. Attenzione però perché il Liverpool pensa anche a lui, oltre il Chelsea».