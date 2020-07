Contento: “Alaba rimanga al Bayern Monaco, puÃ² fare la storia. Perisic…”

Contento: “Alaba rimanga al Bayern Monaco, può fare la storia. Perisic…”

Diego Contento, calciatore del Fortuna Dusseldorf ed ex Bayern Monaco, intervistato dall’emittente tedesca Sport1 ha parlato di Ivan Perisic, calciatore del Bayern Monaco in prestito dall’Inter e di David Alaba, obiettivo di mercato dei nerazzurri

CONSIGLIO – Queste le parole di Diego Contento: «Il lavoro di Salihamidizic? Sta facendo un ottimo lavoro. Giocatori come Alphonso Davies e Ivan Perisic sono stati dei buoni colpi. Modella la squadra alla perfezione. Sta facendo un ottimo lavoro. Leroy Sané è stato il trasferimento top per “Brazzo”. Alaba? Prima di tutto, David deve sentirsi a proprio agio con la sua decisione. Di certo sa cosa gli ha dato il Bayern Monaco. È decisione molto difficile per lui. È un giocatore di livello mondiale e uno dei principali giocatori del Bayern. Gli consiglierei di restare con il Bayern. David può scrivere la storia».

