Conte-Zhang incontro decisivo verso la fumata bianca. C’è una data – TS

Conte e Zhang, nei prossimi giorni l’incontro decisivo. Verso la fumata bianca? Secondo “TuttoSport” il tecnico si confermerà anche la prossima stagione, e c’è già una data per il summit.

INCONTRO – Antonio Conte, che anche oggi alla vigilia di Inter-Udinese non presenterà la partita in conferenza stampa, presto incontrerà il presidente Steven Zhang per chiarire alcune situazioni societarie ed eventualmente programmare la nuova stagione. Secondo quanto riportato da “TuttoSport”, il silenzio del tecnico, per evitare ulteriori pressioni, fa pensare a una possibile fumata bianca. Conte verso la conferma in vista della nuova stagione. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, l’incontro dovrebbe avvenire già lunedì, dopo aver alzato al cielo il trofeo dello scudetto dopo ben undici anni.

Fonte: TuttoSport