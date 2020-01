Conte vuole la Coppa Italia, per sé stesso e per battere la Juventus – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che Conte non ha mai vinto la Coppa Italia da allenatore. Un altro terreno per sfidare la Juventus.

COPPA CHE MANCA – In Inghilterra sì, in Italia no. Nonostante i 3 scudetti consecutivi alla guida della Juventus, infatti, Conte non ha mai sollevato la Coppa Italia. Da allenatore del Chelsea, invece, Conte ha conquistato la FA Cup ed è stato il secondo e ultimo trofeo prima dell’addio. Il fatto che la Coppa Italia manchi nella bacheca del Conte allenatore, mentre c’è in quella di calciatore (1994-95), è chiaramente una motivazione in più, un’opportunità da cogliere e uno stimolo a non prendere sotto gamba la competizione. A cominciare dal debutto di questa sera con il Cagliari.

Non che sia accaduto in passato, ma il suo percorso da tecnico racconta di una sconfitta in finale il primo anno (2011/12), contro il Napoli, dopo aver condotto un intero campionato senza perdere nemmeno una partita, poi di un’eliminazione in semifinale (2012/13), in un doppio confronto con la Lazio e, infine, di una caduta addirittura nei quarti (2013/14) con la Roma.

La Coppa Italia, peraltro, è un altro “terreno” su cui sfidare la Juventus. Il grande obiettivo di Conte (e di Marotta…) è quello di mettere in discussione il predominio sul suolo italiano del club bianconero. Il fronte principale è il campionato. E finora l’Inter ha retto alla grande, anche se proprio all’ultima giornata ha dovuto lasciare il titolo d’inverno ai bianconeri. L’intenzione è quella di dare battaglia fino alla fine, sfruttando pure gli innesti che regalerà il mercato di gennaio. Resta il fatto che la Signora è reduce da 8 scudetti consecutivi, mentre, nello stesso arco temporale, ha lasciato “per strada” 4 Coppe Italia.