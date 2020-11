Conte vuole far ripartire l’Inter, attesa dai nuovi acquisti – SM

Antonio Conte Inter

L’Inter è impegnata tra un’ora e mezza sul campo dell’Atalanta per cercare di invertire la tendenza negativa delle ultime partite. Conte si aspetta una scossa dai nuovi acquisti

Alle 15 di oggi l’Inter scende in campo a Bergamo contro l’Atalanta con l’obiettivo di vincere in una sfida particolarmente complicata per rilanciarsi in classifica e lasciarsi alle spalle il recente periodo negativo. Serve una scossa all’ambiente nerazzurro e in particolare, secondo l’analisi di “Sport Mediaset”, Antonio Conte se l’aspetta da quei nuovi acquisti che per un motivo o per l’altro non hanno ancora reso secondo le aspettative. I riflettori sono puntati soprattutto su Vidal, voluto fortemente dal tecnico che gli ha dato grande fiducia, al momento non ripagata dalle prestazioni in campo. Ci si aspetta qualcosa di più però anche da Hakimi, che sta vivendo un periodo di appannamento dopo una partenza sprint.