Conte valuta gli obiettivi e riparte dalle certezze: Sanchez la chiave? – GdS

Condividi questo articolo

Antonio Conte non si arrende e rivaluta gli obiettivi stagionali: si allontana lo scudetto? L’Europa League torna ad essere l’obiettivo principale anche perché, al momento, è l’unica competizione che andrà avanti per quanto riguarda la squadre italiane. Secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport”, oltre Christian Eriksen (vedi articolo), anche Alexis Sanchez potrebbe tornare utile alla causa Inter.

OBIETTIVI INTER – Antonio Conte richiama l’attenzione della squadra dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato, anche se quella contro la Lazio risale allo scorso 16 febbraio. Mai arrendersi, questo è il motto del tecnico che rivaluterà le strategie e le carte in tavola, cercando di riequilibrare gli obiettivi stagionali. Con lo scudetto distante 9 punti ma con una partita da recuperare, l’Europa League – unica competizione ancora “attiva” -, diventa l’obiettivo principale, o almeno per il momento. L’Inter riparte dalle certezze, tra queste sicuramente il ritorno in campo del Capitano Samir Handanovic, che già contro la Juventus ha mostrato sicurezza e leadership in campo: “Da lì si passa alla regia difensiva di de Vrij e a quella “generale” di Brozovic e poi alla necessità di riaccendere la Lu-La. Lukaku e Lautaro sono mancati contro la Juve, ma dalla coppia passano le fortune dell’Inter: loro hanno trainato il carro nerazzurro fino alla vetta, loro dovranno toglierlo dalle secche”. Ma secondo la rosea, potrebbero chiedere aiuto ad Alexis Sanchez: “uno dei pochi che ancora non ha espresso le sue (grandi) potenzialità. Che sia il Niño una chiave per Conte per riaccendere il motore interista?”.