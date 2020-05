Conte, un occhio a Lautaro Martinez: una convinzione! Inter pronta – Sky

Condividi questo articolo

Conte torna finalmente in campo dopo aver effettuato il tampone (vedi articolo), risultato fortunatamente negativo. Mentre l’Inter prosegue con il lavoro individuale (vedi articolo), il tecnico nerazzurro butta un occhio al mercato e in particolare alla situazione di Lautaro Martinez. Di seguito quanto riportato da “Sky Sport”

CONVINZIONE – Antonio Conte attende che si sblocchi la situazione in merito alla ripresa degli allenamenti collettivi e, in seguito, del campionato. Nel frattempo il tecnico dell’Inter torna a seguire i suoi giocatori dal campo, ma sempre a distanza, con un occhio alla situazione di Lautaro Martinez: “L’allenatore è convinto che a Lautaro faccia bene un altro anno a Milano giocando con continuità. Se così però non sarà, Conte chiederà investimenti all’azienda che vadano di pari passo con gli obiettivi. Si punta alla vittoria? Servono giocatori pronti con esperienza e mentalità. Edinson Cavani, Dries Mertens o giù di lì”.

Fonte: sport.sky.it – Matteo Barzaghi