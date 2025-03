Conte ‘umile’: «Con l’Inter dominato. Napoli fa sembrare normale questo!»

Antonio Conte ha parlato con la sua consueta convinzione nei propri mezzi, e in quelli della sua squadra, nella conferenza stampa conseguente a Napoli-Fiorentina, sfida vinta 2-1 dai partenopei.

IL PUNTO – Antonio Conte si è espresso in conferenza stampa dopo la preziosa vittoria del suo Napoli contro la Fiorentina per 2-1. Il tecnico della squadra azzurra ha così parlato del match vinto contro la viola: «Non abbiamo corso grossi rischi, meritando la vittoria finale. Il Napoli ha concretizzato meno di quanto prodotto e questo non mi soddisfa, perché in certe partite dominiamo ma arriviamo all’intervallo solo sull’1-0. Basta un episodio e si può perdere l’obiettivo, come successo con l’Udinese. La squadra deve vivere ogni partita al massimo, senza caricarsi di ansia inutile».

Conte sul match pareggiato dal Napoli contro l’Inter

LOTTA SCUDETTO – Conte ha poi proseguito ricordando il pareggio del Napoli contro l’Inter: «Devo ricevere risposte dalla squadra, non dai singoli. Come accaduto con l’Inter, la squadra ha giocato una grande partita e dominato per lunghi tratti fino a quando non è emersa l’ansia: è la dimostrazione che anche nelle difficoltà tutto passa in secondo piano. Il Napoli fa passare per normale ciò che non lo è, devo sottolinearlo: mancano infortunati, ma è considerato normale, va via il migliore, tutti lo considerano normale. I miei calciatori stanno riuscendo a trovare le giuste soluzioni, nonostante le difficoltà».