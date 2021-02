Conte truffato, ora il broker iniziare a pagare: sequestrati 11 milioni di euro!

Antonio Conte Inter

Conte qualche tempo fa è stato vittima di una truffa, di cui ancora non si conoscono grandi dettagli. Intanto al presunto truffatore, come riportato da “Sky TG 24”, è stata sequestrata parte del bottino raccolto in questi anni

BROKER SOTTO ACCUSA – Il nome di Massimo Bochicchio torna in auge e non per aggiornamenti positivi. Il presunto consulente finanziario, già accusato di aver truffato anche Antonio Conte – per la clamorosa cifra di oltre 30.5 milioni di euro! – è finito sotto la lente delle forze dell’ordine. La Guardia di Finanza di Milano ha effettuato perquisizioni e sequestri nella sua abitazione e in un magazzino situato Roma, dove sono custoditi i mobili della sua ex casa di Londra. La cifra sequestrata è da capogiro: quasi 11 milioni! L’accusa mossa nei confronti del broker Bochicchio è di aver riciclato il denaro dei suoi clienti. Tra cui proprio l’allenatore dell’Inter, quando sedeva ancora sulla panchina del Chelsea in quel di Londra.