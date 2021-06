Conte, il Tottenham non lo convince del tutto: momento di attesa – Sky

Conte potrebbe non andare al Tottenham, come si pensava in questi giorni. Secondo Sky Sport il tecnico sta valutando l’opzione Spurs, non essendo del tutto convinto dalla proposta.

NON VINCENTE – Antonio Conte e il Tottenham sembrano più lontani rispetto a due giorni fa. Il giornalista di Sky Sport Marco Demicheli, nel corso dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, parla di fase di stallo nella trattativa. Questo perché la proposta degli Spurs, che non conquistano un trofeo dal 2008, non prevede vittorie nell’immediato. Un qualcosa che, come noto, si scontra con le volontà di Conte come dimostrato con l’Inter. L’allenatore si è preso qualche giorno per riflettere, darà una risposta al presidente dei londinesi Daniel Levy entro la giornata di lunedì. Alla situazione Conte è legata anche quella di Fabio Paratici, contattato dal Tottenham per entrare in dirigenza.