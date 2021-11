Conte: «Tottenham e Inter? Io lavoro al top ed è giusto che mi paghino»

Conte, neo allenatore del Tottenham, è stato raggiunto da Le Iene. Il programma, che andrà in onda stasera su Italia 1, ha ironizzato sullo stipendio milionario dell’ex tecnico dell’Inter, stuzzicandolo anche sulla ricca buonuscita percepita per lasciare il club nerazzurro. Di certo le risposte non sono banali

COLPO DEGLI ALTRI – Antonio Conte è stato raggiunto dall’inviato de Le Iene, Stefano Corti, che ha ironizzato sul colpo in banca del tecnico leccese tra lo stipendio del Tottenham e la buonuscita dell’Inter: «Penso che il colpo l’abbia fatto chi mi prende, farà sicuramente un grande colpo. Colpo in banca? Sì ma non è così, tu fai il lavoro tuo ed è giusto che lo fai bene. Io lo faccio al top ed è giusto che mi paghino».