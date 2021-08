Conte torna in panchina? L’Arsenal ultimo in Premier League preme

Conte è senza squadra da tre mesi, dopo aver lasciato l’Inter. Sull’allenatore campione in carica c’è sempre l’Arsenal, ora desolatamente ultimo in Premier League. Lo ribadisce Claudio Raimondi durante “Pressing” su Rete 4.



RICHIESTO – L’Arsenal ha perso tre partite su tre in questo inizio di stagione in Premier League. 2-0 col Brentford all’esordio, 0-2 col Chelsea (con primo gol di Romelu Lukaku) la settimana scorsa e 5-0 dal Manchester City sabato pomeriggio. Zero gol fatti, nove subiti e l’ultimo posto in classifica: Mikel Arteta è inevitabilmente a rischio. Secondo Claudio Raimondi, in collegamento con “Pressing” su Rete 4, l’Arsenal pensa proprio ad Antonio Conte, da tre mesi senza panchina dopo l’addio all’Inter. I contatti sono proseguiti in questi giorni, l’allenatore ci sta pensando. Non è però scontato che Conte accetti i Gunners.